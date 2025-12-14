Ankara’da araçla motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin sürücüsü, kontrolü kaybederek motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekibi ise kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır