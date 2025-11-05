Ankara’da üniversitede duman sızıntısından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen duman ve gaz taşmasından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Duman sızıntısı ise kontrol altına alındı.

Ulus’ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin doğalgaz kazanında gaz sızıntısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında üniversite yerleşkesinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yapılan incelemede ise, binanın zemin katında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesiyle söndürme gazının bina içine sızdığı, bu nedenle duman ve gaz taşması meydana geldiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, olayda herhangi bir doğalgaz sızıntısı veya patlama yaşanmadı. Ekipler bina içerisinde havalandırma çalışması yürütürken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Etlik Şehir Hastanelerine kaldırıldı. Öğrencilerin ve teknik personelin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak durum kontrol altına alındı.

