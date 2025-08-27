HABER

Anne babalar dikkat! Sürpriz oyuncaklardaki büyük tehlike: Çocukları kumara yönlendiriyor!

Son dönemde çocuklar arasında popülerleşen sürpriz oyuncaklar çocuklar tarafından oldukça seviliyor. Uzmanlar, sürpriz oyuncakların çocuklarda kumar alışkanlığı oluşturabileceğini belirtirken ebeveynlere, kültürümüzde de yeri olan bez bebekleri sağlıklı bir alternatif olarak gösteriliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, son dönemde çocuklar arasında popülerleşen sürpriz oyuncakların bilinmezlik temelli yapısının, kumar alışkanlığına benzer bir tüketim döngüsü oluşturduğunu söyledi.

Her kutudan hangi figürün çıkacağının bilinmemesinin, çocukları istedikleri ürünü bulana kadar sürekli alım yapmaya yönlendirdiğini vurgulayan Erdem, bu durumun oyuncağın kendisinden çok satın alma anındaki hazza odaklanmaya neden olduğunu belirtti.

"ÇOCUK OYUNCAKLA DEĞİL ONU SATIN ALDIĞI DUYGUYLA İLGİLENİYOR"

Erdem, bu sürecin uzun vadede kumara yatkınlık geliştirebileceği uyarısında bulunarak, "Çocuk artık oyuncağın kendisiyle değil, onu satın alırken hissettiği duyguyla ilgileniyor. Bu, zihinde kumara benzer bir mekanizma oluşturuyor" dedi.

"BEZ BEBEKLER SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF OLABİLİR"

Geleneksel bez bebeklerin ise yalnızca oynama amacı taşıdığına dikkat çeken Erdem, içeriğinin görünür olması sayesinde tekrarlı alım baskısı oluşturmadığını ifade etti. Bez bebeklerin kültürel mirasla bağ kurma imkânı sunduğunu vurgulayan Erdem, "Bu oyuncaklar modern tüketim dayatmalarının aksine, geçmişin mirasını gelecek kuşaklara aktarmada sağlıklı bir alternatif olabilir" diye konuştu.

"EL YAPIMI BEZ BEBEK TERCİH EDİYORUM"

Tokat Taşhan'da yöresel ürünler satan Sevgihan Telek ise, son dönemde Labubu gibi sürpriz oyuncaklara olan ilginin arttığını ancak bunun yerine el yapımı bez bebekleri tercih ettirdiğini söyledi.

(İHA)

