Anne desteklerinde yeni dönem! İlk çocukta ödeme en az 190 bin!

Devlet tarafından annelere sağlanan destekler sadece nakdi yardımlarla sınırlı değil. Aynı zamanda çalışma hayatını kolaylaştıran yeni haklar da devreye giriyor.

sabah.com'dan Faruk Erdem'in haberine göre, çalışsın çalışmasın anneler için önemli destekler bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği, süt parası gibi maddi desteklerin yanında çalışan anneler için doğum izninin 24 haftaya çıkartılması, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin ve yine çocuğun ilk öğretim çağına gelene kadar yarım maaşla yarı zamanlı çalışma da yer alıyor.

ANNELERE HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

Çalışsın çalışmasın anneler için önemli destekler bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği, süt parası gibi maddi desteklerin yanında çalışan anneler için doğum izninin 24 haftaya çıkartılması, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin ve yine çocuğun ilk öğretim çağına gelene kadar yarım maaşla yarı zamanlı çalışma da yer alıyor.

ÖDEMELERDEKİ ARTIŞIN NEDENİ NE?

2025 yılı itibarıyla destek tutarlarında yaşanan artışın en önemli nedeni, asgari ücretteki yükseliş oldu. Bunun yanı sıra doğum izni süresinin artırılmasına yönelik çalışmalar da toplam ödemelerin artmasına katkı sağladı.

Mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde:

8 hafta doğum öncesi

16 hafta doğum sonrası

izin kullanılabilecek. Sağlık durumuna göre doğum öncesi iznin bir kısmı doğum sonrasına aktarılabilecek.

DOĞUM YARDIMI KAÇ LİRA OLDU?

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ilk doğumda 5 bin lira tutarında tek seferlik nakdi yardım yapılırken, diğer doğumlarda ise çocuk 5 yaşına kadar sürecek bir aylık destek söz konusu oluyor. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destek 60 ay sürüyor. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve e-Devlet üzerinden başvurması yeterli oluyor.

ANNELER İÇİN ÖDENEN RAPOR PARASININ HESABI DEĞİŞTİ Mİ?

Çalışan anneler için doğum izni sırasında iş göremezlik ödeneği diğer bir adıyla da rapor parası veriliyor. Doğum izninin 16 hafta olması nedeniyle SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelere toplam 112 gün (çoğul gebelikte 126 gün) için ödeme gerçekleştiriliyordu. Asgari ücretli bir anne için günlük en az 734 lira, 112 gün için 82 bin 208 lira tutuyordu. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere 168 gün için iş göremezlik ödeneği verilecek. Annenin eline bu sürede en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak. Brüt maaşı yüksek olan anneler daha fazla ödenek alacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA ÖDEMEYİ KİM YAPIYOR?

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR yarı zamanlı çalışan anneye her ay için 16 bin 389 lira 65 kuruş ödüyor. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anne İŞKUR'dan toplam 32 bin 779 lira 30 kuruş alıyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ NASIL ALINIYOR?

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli. Tek seferlik verilen bu ödemenin tutarı bu yıl için bin 621 lira olarak belirlendi.