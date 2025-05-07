Anne iki evladını elleri bağlı boğazları kesik halde bulmuştu! Kardeşlerden biri milli sporcu çıktı

Sivas’ta geçtiğimiz gece abisi Umutcan Şimşek ile boğazları kesilerek öldürülen Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu anlaşıldı.

ANNE İKİ EVLADINI ÖLÜ OLARAK BULDU

Korkunç olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda yaşandı. Umutcan Şimşek (22) Melisa Şimşek (16) anneleri tarafından ikametlerinde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce elleri bağlanmıştı.

Olayın ardından polis ekipleri, katil yada katillerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli olarak, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duruluyor.

MİLLİ SPORCU OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayda boğazı kesilerek öldürülen Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu, kayak alanında birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşıldı. Şimşek son olarak Bursa’da Uludağ’da yapılan Kayak Türkiye Şampiyonasında 5. olmuştu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şimşek’in Kongre Lisesi öğrencisi olduğu, başarı sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

(İHA)