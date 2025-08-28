HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Anne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kamerada

Mersin'de yaya yolundan karşıya geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenli kamerasına yansıdı.

Anne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kamerada

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AYJ 823 plakalı araç, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen anne ve kızı savrulurken, kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Anne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kamerada 1

ANNE KIZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.

Anne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kamerada 2

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve kızının yola adımlarını atmasıyla gelen otomobilin çarpma anı yer aldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Anne ve kızına otomobilin çarptığı kaza kamerada 3

(İHA)

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YÖK depremzede öğrencilerin hakkını 1 yıl daha uzattıYÖK depremzede öğrencilerin hakkını 1 yıl daha uzattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 6 asker hayatını kaybettiİsrail'den Şam'a hava saldırısı: 6 asker hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.