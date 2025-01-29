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  4. Annesini acımadan katletti! İfadesinde korkunç olayın nedenini anlattı... Katil evlattan ilişki iddiası

Annesini acımadan katletti! İfadesinde korkunç olayın nedenini anlattı... Katil evlattan ilişki iddiası

29.01.2025 14:58
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Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki H.H.B. öz annesi olan 41 yaşındaki Sevgi Erbay'ı öldürdü. Ekipler katil evladı yakalarken, H.H.B. ifadesinde babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu duyduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini iddia etti. Öte yandan dört çocuk annesi Erbay gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Annesini acımadan katletti! İfadesinde korkunç olayın nedenini anlattı... Katil evlattan ilişki iddiası

Olay, kent merkezi Fatih mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, oturdukları sokakta kavga olduğunu ve bir kişinin vurulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Sevgi Erbay'ı (41) isimli kadının evde yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.

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ANNESİNİN İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin motosiklete binerek kaçtıklarını tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler O.K. ve kadının öz oğlu H.H.B. isimli şüphelileri olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tetiği çeken kişinin genç kadının oğlu H.H.B. olduğu belirlendi. Katil zanlısının ilk ifadesinde ise babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu duyduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini iddia etti. Şahısların ayrıca olayda kullandıkları tüfeği ise boş bir araziye attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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AİLE ÜYELERİ CENAZEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayda hayatını kaybeden Erbay'ın toplamda 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Erbay'ın cenazesi yapılan otopsi sonrası aile üyelerine teslim edildi. Genç kadın ardından Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası sonsuzluğa uğurlandı. Tabutunun başına tülbent örtülen kadının cenazesine gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Erbay, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar katil anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Erkek çocukları ataerkil yetiştirmeyin insan olmayı öğretin herkes elinde tesbih mafyatik mafyatik ortalarda geziyor. Kadınlar kendi katillerini yaratıyor maalesef .
her duyduğuna inanma anne katili oldun ömür boyu bunun acısını yaşayacaksın.
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