Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip öldü

Acı olay, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Gümüşgöze Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Trabzon’da tedavi gören Havva Kalkan geçen cuma günü hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, Havva Kalkan’ın cenazesi cenaze namazının kılınması için dün Gümüşgöze Beldesi’ne getirildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Havva Kalkan’ın yakınları tabut başında taziyeleri kabul ederken, 50 yaşındaki kızı Safiye Aydın ise annesinin tabutu başında ağlarken yaşadığı acıya dayanamayarak fenalaştı. Yakınları tarafından Kelkit Devlet Hastanesi’ne götürülen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Safiye Aydın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Safiye Aydın’ın ölüm haberini annesinin cenaze namazının kılındığı esnada öğrenen yakınları iki acıyı bir arada yaşarken, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanında toprağa verilecek.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır