Antalya 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 1 Eylül Pazartesi günü hava durumu açik ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 25°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Eylül ayının başlarında Antalya'nın tipik hava koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı 25°C olacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise gündüz 33°C, gece 24°C sıcaklıkları bekleniyor. Hafta ortasında hava sıcaklıklarının hafifçe düşmesi öngörülüyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz 32°C, gece 23°C seviyelerine inmesi bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz 31°C, gece 25°C olacak. 6 Eylül Cumartesi günü ise gündüz 30°C, gece 21°C sıcaklıklar tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları daha da düşecek. 7 Eylül Pazar günü gündüz 32°C, gece 23°C seviyelerine ulaşacağı düşünülüyor.

Bu dönemde Antalya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 30°C'nin üzerinde, geceleri ise 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %56 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, Antalya'nın Eylül ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtıyor.