Antalya 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 5 Aralık 2025 Cuma günü, şiddetli yağmurlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 16°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı %84 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6.65 km hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar açısından olumsuzdur.

Cumartesi, 6 Aralık 2025'te sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklığı 18°C ile 14°C arasında seyredecek. Pazar, 7 Aralık 2025'te alçak bulutların ardından güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 13°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecek.

Şiddetli yağmurlar sırasında su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek faydalıdır. Kapalı alanlarda etkinlik yapmak, olası sağlık sorunlarını azaltabilir. Hava koşullarındaki değişimlere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuz etkilerden korunmak için yararlıdır.