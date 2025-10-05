Antalya 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C seviyelerine düşecek. Rüzgar sabah kuzeybatıdan esecek. Öğle saatlerinde ise güney yönlerinden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %61 ile %72 arasında değişecek. Gün doğumu 06:55, gün batımı ise 18:35'te gerçekleşecek.

6 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 22°C arasında değişecek. 7 Ekim Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 17°C ile 21°C arasında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 3°C ile 12°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü de hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 4°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde rüzgar kuzeyden hafif esecek. Hafif bir rüzgarlık veya şal kullanımı için uygun bir neden olabilir. Nem oranının yüksek olması, hava sıcaklıklarıyla birleşince nemli bir ortam yaratabilir. Nem hassasiyeti olan kişilerin su tüketimine dikkat etmeleri önerilir.

Gün doğumu 06:55, gün batımı 18:35'tir. Gün ışığından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi bu saatler arasında planlayın. Sabah hava sıcaklıkları daha düşük olabiliyor. Güne başlarken hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olur. Öğle saatlerinde sıcaklık artacağından hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanın. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecektir. Akşam planlarınız için yanınıza bir kat daha almanızda fayda var.

Antalya'da 5 Ekim 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet seçimleri yapmanız ve nem oranına dikkat etmeniz önerilir. Açık hava etkinliklerinizi günün erken saatlerine planlamak iyi bir fikir olacaktır.