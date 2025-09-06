Antalya 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz 31°C, gece ise 22°C sıcaklık bekleniyor. Gökyüzü genellikle açık olacak. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için ideal bir gün sunuyor.

Hafta sonu, 6 ve 7 Eylül tarihlerindeki hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece ise 22°C olması tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkların 33°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 23°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle, güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önerilmektedir. Hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Hafta başında, 8 Eylül Pazartesi günü hava koşullarında bir değişiklik bekleniyor. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini iptal etmek veya kapalı alanlara kaydırmak akıllıca olacaktır. 9 Eylül Salı günü, hava koşullarının tekrar güneşli hale gelmesi bekleniyor. Bu süreçte, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.