Antalya 09 Eylül Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz sıcaklıklarının 29°C civarında, gece ise 16°C seviyelerinde olması bekleniyor. Gökyüzü genellikle açık kalacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için ideal bir gün sunuyor.

Hafta boyunca hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 16°C olacak. 11 Eylül Perşembe günü de gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 16°C civarında kalacak. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. 12 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 16°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 13 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 15°C olacak. Yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 14 Eylül Pazar günü ise gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 15°C olacak ve açık bir hava bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle, güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin, gölgelik alanlarda dinlenmeleri faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Ayrıca, 12 ve 13 Eylül tarihlerindeki yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların uygun önlemler alması önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.