Antalya 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi'nde yazdan kalma bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı da yüksek olacak. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Uzun süreli güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. 14 Ekim Salı günü sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 15 Ekim Çarşamba günü ise sıcaklık 22°C'ye düşeceği öngörülüyor. Bu tarihlerde hava daha serin ve parçalı bulutlu hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.