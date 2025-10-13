HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'nın 13 Ekim 2025'te hava durumu açık ve güneşli olacak. Yazdan kalma sıcaklıklar 33°C'ye yükselecek ve nem oranı yüksek kalacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşte kalmaktan kaçınılmalı. Önümüzdeki günlerde 14 Ekim'de sıcaklıklar 23°C, 15 Ekim'de ise 22°C'ye düşecek. Bu tarihlerde daha serin ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su içmek önemli.

Antalya 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi'nde yazdan kalma bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı da yüksek olacak. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Uzun süreli güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. 14 Ekim Salı günü sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 15 Ekim Çarşamba günü ise sıcaklık 22°C'ye düşeceği öngörülüyor. Bu tarihlerde hava daha serin ve parçalı bulutlu hale gelecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soruşturma izni istenmişti! Ankara'dan dikkat çeken kareSoruşturma izni istenmişti! Ankara'dan dikkat çeken kare
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "5G birçok alanda dönüşümün anahtarı olacak"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.