Antalya 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 33°C, gece ise 20°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Antalya'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 20°C civarında bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 27 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 31°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 32°C civarında ölçülecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi ekipmanlar takmak faydalı olacaktır.

Bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önler. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları önerilir.

