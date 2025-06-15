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Antalya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Antalya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

15 Haziran 2025 Pazar günü Antalya'da gündüz sıcaklıkları 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %40 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 25°C olarak ölçülecek.

16 Haziran Pazartesi'den itibaren hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 23°C civarında olacak. Nem oranı %40, rüzgar hızı saatte 12 km ve deniz suyu sıcaklığı 25°C olarak tahmin ediliyor. Bu durum 20 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlarını en aza indirmek için koruyucu kremler kullanılmalı. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması engellenmelidir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkat edilmelidir. Spor yaparken veya dışarıda vakit geçirirken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak önerilir. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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