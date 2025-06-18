Antalya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü bol güneş ışığı ile 24°C sıcaklık bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Antalya'nın tipik Haziran ayı iklimine uygundur. Sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 26°C'ye, 20 Haziran Cuma günü ise 27°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu artış, yaz mevsiminin etkisini daha da hissettirecek. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 25°C civarında olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artması, güneş ışınlarının da daha yoğun olacağı anlamına geliyor. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneşe çıkmadan önce yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak gerekir. Ayrıca şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar almak da faydalıdır. Açık hava etkinliklerini güneşin daha az etkili olduğu sabah ve akşam saatlerine planlamak önerilir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sağlığı korumaya yardımcı olur.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla, orman yangınları riski de yükselmektedir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak önemlidir. Bu davranışlar, yangın riskini azaltmaya katkı sağlar. Sahillerde denize girerken, deniz suyunun sıcaklığı artacaktır. Suya girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmek faydalıdır. Ayrıca, denize girmeyi planladığınız saatlerde deniz trafiğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Yaz aylarında hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu raporlara göre esnek tutmak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyecektir.