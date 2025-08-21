Antalya 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 22 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 23 Ağustos Cumartesi günü ise 34°C civarında olacağı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yüksek, gece saatlerinde ise daha serin olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Antalya'da Ağustos ayında genellikle 28 güneşli gün yaşanıyor. Yağışlı gün sayısı ise 3'tür. Nem oranı %50 civarındadır. Deniz suyu sıcaklığı 29°C'ye ulaşmaktadır.

Ağustos ayı boyunca sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmek için belirtilen önlemleri almak önemlidir.