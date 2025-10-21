Antalya 21 Ekim Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava sabah saatlerinde 20–21°C civarında olacaktır. Hava hafif bulutlu ve ılık bir şekilde başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 24–26°C'ye çıkacak. Hava açık ve hafif bulutlu olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 22–23°C'ye düşecek. Gece sıcaklık 19–20°C civarında olacak. Bu durumda hafif bir serinlik hissi oluşacaktır. Rüzgarlar hafif eserek nem oranı orta seviyede kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 22 Ekim Çarşamba günü hava kısmen güneşli geçecektir. 23 Ekim Perşembe günü ise bulutlu ve güneşli olacak. Cuma günü hava kısmen güneşli, sıcaklıklar 13–14°C arasında seyredecek. Bu dönem, açık hava etkinlikleri için uygun görünmektedir.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi artacaktır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak önemlidir. Bu, serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarlar hafif eseceği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.