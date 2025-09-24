Antalya 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli geçecek. Hava sıcaklığının 23°C olacağı bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise 12°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Akdeniz iklimine uygundur. Hava ılıman ve keyifli bir atmosfer sunacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Eylül Perşembe günü 23°C'lik yüksek sıcaklık öngörülüyor. Düşük sıcaklık ise 11°C olacak. 26 Eylül Cuma günü hava 24°C'ye yükselecek. Düşük sıcaklık bu gün 10°C civarında kalacak. 27 Eylül Cumartesi günü 22°C'lik bir yüksek sıcaklık öne çıkıyor. Düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar günü ise 20°C'lik bir yüksek sıcaklık bekleniyor. Düşük sıcaklık ise 10°C olacak. 29 Eylül Pazartesi günü 21°C'lik yüksek sıcaklık görülecek. Düşük sıcaklık 9°C’ye düşecek. 30 Eylül Salı günü hava 18°C’ye kadar sıcaklık gösterecek. Düşük sıcaklığın ise 6°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından tam anlamıyla faydalanmak için güneş kremi kullanılmalıdır. Bununla birlikte bol su içmek de önemlidir. Hava koşullarının stabil olması açık hava etkinlikleri için idealdir. Gezilerde bu havadan yararlanmak mümkündür.