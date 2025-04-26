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Antalya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak.

Antalya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 8°C'ye kadar düşebilir. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

27 Nisan Pazar günü hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Hafif yağmurlar beklenmektedir. 28 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları yine 20°C civarında olacak. Bu günde yağış beklenmemektedir. 29 Nisan Salı günü hava sıcaklıkları 21°C civarında olacak. Yağış beklenmemektedir. 30 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 21°C civarında seyredecek. Bu günde yağış beklenmemektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini dikkate almak önemlidir. Bu nedenle hafif bir ceket veya kazak bulundurmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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