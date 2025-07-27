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Antalya 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Antalya 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, tipik bir yaz gününe uygun olarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 20°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Temmuz ayındaki ortalama değerlerine yakın. Bu koşullar, yazın keyfini çıkaranlar için idealdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 33°C olacak. 29 Temmuz Salı ve 30 Temmuz Çarşamba günlerinde de sıcaklık yine 33°C civarında tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sağlar.

Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça, güneş çarpması ve dehidrasyon riski de artar. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve gölgede kalmak faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak, sağlığınızı korur.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bu, yüzme için ideal koşullar sunar. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve suya girmeden önce yeterince su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, denizden çıktıktan sonra da güneş koruyucu ürünleri yenilemeyi unutmamak gerekir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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