Antalya 29 Ağustos Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 31°C civarında olması bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 31°C, gece ise 18°C olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, akşam %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 30°C, 31 Ağustos Pazar günü ise 31°C civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Nem oranı sabah %50, akşam %65 civarında kalacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak gerekir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı azaltır. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize ve sağlık açısından olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.