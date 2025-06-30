Antalya 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ile 31°C civarında geçecek. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın tipik sıcaklık koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 31°C, 2 Temmuz Çarşamba günü ise 32°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi, bol güneş ışığının etkili olması bekleniyor.

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek amacıyla bol su tüketilmeli. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturuyor. Bu grupların daha dikkatli olması ve gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Antalya'da Temmuz ayında ortalama sıcaklıkların 29.3°C, en düşük sıcaklıkların 22.5°C ve en yüksek sıcaklıkların 35.9°C civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının düşük olması ve nem oranının %38 civarında seyretmesi öngörülüyor. Temmuz ayında benzer sıcak hava koşullarının devam etmesi ve bol güneş ışığının etkili olması bekleniyor.

Antalya'da önümüzdeki günlerde ve Temmuz ayında sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Su kaybını önlemek amacıyla bol su tüketmek gereklidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.