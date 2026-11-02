Antalya’da 3 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde 5 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda bin 18 gram sentetik kannabinoid madde (25 bin 683 kullanımlık A4), 506 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 144 sentetik hap, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır