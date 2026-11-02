Bahçeli’nin çıkışı sonrası 19 ilçelik liste! İstanbul'a yakın bir aday, Ankara’dan da bir isim var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yayımlanan röportajıyla "100 il, 1000 ilçe" önerisini gündeme taşıdı. MHP lideri nihai karar için TBMM'yi işaret etti, bununla birlikte birçok ilçeden vatandaş kendi ilçesinin il olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Bahçeli ilçe ismi vermeden yalnızca kriterleri sıralarken Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, “MHP lideri Sn. Devlet Bahçeli’nin il olmasını istediği 19 ilçe” başlıklı bir görsel paylaştı.

TURİSTİK İLÇELER LİSTEDE

Listede paylaşımda, Alanya ve Fethiye gibi turizm merkezleri yer alıyor.

ANKARA’DAN POLATLI, İKİ BÖLGEDEN İKİ EREĞLİ

Başkent Ankara’dan listeye giren ilçe Polatlı oldu. Hem Konya'nın hem de Zonguldak'ın Ereğli ilçeleri de listeye girdi.

İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA YENİ İL Mİ?

Listenin en dikkat çeken ilçelerinden biri ise İstanbul sınırına yaklaşık 100 km mesafede bulunan Lüleburgaz oldu.

BAHÇELİ İSİM VERMEDEN KRİTERLERİ SIRALAMIŞTI

Bahçeli, “100 il, 1000 ilçe” projesine ilişkin açıklamasında nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar ve stratejik konum gibi ölçütleri sıralamıştı. İlçe isimlerini açıklamayan MHP lideri, ilgili devlet kurumlarının objektif kriterler üzerinden sağlayacağı mutabakata işaret etmiş, nihai kararın TBMM tarafından verileceğini belirtmişti.