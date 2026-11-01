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'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Kağıthane’de muhasebeci Mithat Taha Turan (41), evinden çıktıktan sonra fenalaşarak bir binanın önünde oturdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı Turan kurtarılamadı.

'Klima çarptı' diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti

Turan'ın su almak için girdiği market sahibine "Beni klima çarptı" dediği ve doktora gitmek istemediğini söylediği öğrenildi. Esnaf İsmail Çınar "Keşke hastaneye götürseydim pişmanım" dedi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Turan'ın ölümünün kalp krizi kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkan muhasebeci Mithat Taha Turan, su almak için mahalledeki bir markete girdi. Market sahibine rahatsızlandığını söyleyen Turan bir süre sonra buradan ayrıldı. Turan'ın fenalaştığını ve bir binanın önünde oturduğunu gören çevre sakinleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Klima çarptı diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti 1

KALP MASAJININ ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan’a kalp masajıyla ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turan’ın, müdahale sırasında bir süre nabzının attığı öğrenildi. Turan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Klima çarptı diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti 2

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar Turan'ın rahatsızlandığı sırada girdiği marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turan’ın markete geldiği, su aldığı, kalbini tuttuğu ve esnafla sohbet ettiği anlar görülüyor. Turan’ın marketten su alarak dışarı çıktığı ve sallanarak yürüdüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.

Klima çarptı diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti 3

"PİŞMANIM! KENDİ KENDİMİ YİYORUM"

Esnaf İsmail Çınar yaşananları anlatarak, "Her zaman gelen arkadaşım zaten. İçeriye girdi yüzüne bakınca zaten anladım; 'Sen de bir şey var' dedim. O da 'Beni klima çarptı. Evde klima çarptı' dedi. 'Doktora gidelim dedim' 'Gerek yok geçer' dedi, ondan sonra gidiş o gidiş. Ben daha sonra gördüm; ondan sonra bir 5 litrelik su aldı. Ben zaten yüzünden anladım, acayip bir ter vardı. Acaba terledi mi işten mi geliyor anlayamadım. Ondan sonra buradan çıktı ve öldüğünü duydum. 5 litrelik su almıştı. Suyu eğilirken zor aldı. Normalde eskiden tutar, çeker alırdı ve omzuna atar giderdi; ama rahatsız olduğunu hissetmiştim. Götürseydim iyi olurdu. Pişmanım sabahtan beri kendi kendimi yiyorum. O kadar üzgünüm ki hanıma da söyledim. Keşke hastaneye götürseydim çok pişmanım" diye konuştu.

Klima çarptı diyerek hastaneye gitmek istemedi! Kısa süre sonra hayatını kaybetti 4

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Turan'ın yalnız yaşadığı ve bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Ön otopsi raporunda Turan’ın ölümünün kalp krizi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölümle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. )
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane klima
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