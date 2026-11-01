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İşte il olmaya adaylar listesi! Akdeniz'den 6, İç Anadolu'dan 1 ilçe: Aynı isimden iki tane var

MHP lideri Bahçeli'nin "100 il, 1000 ilçe" çıkışının ardından akıllara "Hangi ilçeler il olabilir?" sorusu geldi. Gazeteci Sinan Burhan "il olmaya aday gösterilen" 23 ilçeyi paylaştı. Listede en çok aday Akdeniz Bölgesi'nde yer alıyor, İç Anaodolu'dan ise tek ilçe bulunuyor. Aynı isimdeki iki farklı ilçe de adaylar arasında.

İşte il olmaya adaylar listesi! Akdeniz'den 6, İç Anadolu'dan 1 ilçe: Aynı isimden iki tane var
Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün verdiği röportajla 19 yeni il projesi gündeme geldi. MHP lideri nihai karar için TBMM'yi işaret ederken partisinin hazırladığı çalışma kapsamında il olma kriterlerini de sıraladı. Peki hangi ilçelerin il olması bekleniyor? Gazeteci Sinan Burhan'ın paylaştığı listeyle il olma potansiyeli taşıyan ilçeler konuşulmaya başladı.

NÜFUSU 300 BİNİN ÜSTÜNDE 4 İLÇE VAR

Bahçeli'nin açıklaması hızla yayılırken gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından "İl olmaya aday gösterilen 24 ilçe" başlıklı bir liste paylaştı. Listede İstanbul ve Ankara dışındaki ilçelerin yaklaşık nüfusları da yer aldı. Listenin ilk 4 sırasında nüfusu 300 bini aşan ilçeler yer aldı.

İşte il olmaya adaylar listesi! Akdeniz den 6, İç Anadolu dan 1 ilçe: Aynı isimden iki tane var 1

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

  • 1. Alanya (Antalya): 371.547
  • 2. Tarsus (Mersin): 358.510
  • 3. Çorlu (Tekirdağ): 306.939
  • 4. İnegöl (Bursa): 306.004
  • 5. Siverek (Şanlıurfa): 277.399
  • 6. Manavgat (Antalya): 266.480
  • 7. İskenderun (Hatay): 228.149
  • 8. Fethiye (Muğla): 187.332
  • 9. Edremit (Balıkesir): 176.251
  • 10. Ereğli (Zonguldak): 173.000
  • 11. Erciş (Van): 170.209
  • 12. Bandırma (Balıkesir): 169.476
  • 13. Cizre (Şırnak): 166.290
  • 14. Nazilli (Aydın): 162.156
  • 15. Ereğli (Konya): 158.010
  • 16. Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
  • 17. Ergani (Diyarbakır): 141.098
  • 18. Kâhta (Adıyaman): 136.769
  • 19. Ünye (Ordu): 135.914
  • 20. Kozan (Adana): 132.572
  • 21. Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
  • 22. Midyat (Mardin): 125.791
  • 23. Yüksekova (Hakkâri): 121.314

EN ÇOK ADAY AKDENİZ'DE, İÇ ANADOLU'DAN TEK İLÇE VAR

Buna göre listede Akdeniz'den 6, Marmara'dan 5, Güney Doğu Anadolu'dan 5, Ege'den 2, Karadeniz'den 2, Doğu Anadolu'dan 2 ve İç Anadolu'dan 1 ilçe yer alıyor.

İşte il olmaya adaylar listesi! Akdeniz den 6, İç Anadolu dan 1 ilçe: Aynı isimden iki tane var 2

BAHÇELİ İL OLMA KRİTERLERİNİ SIRALADI

Devlet Bahçeli kriterleri röportajda il olma kriterlerini "nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konum" olarak sıralarken, "Objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Sürecin ilgili devlet kurumlarının objektif kriterler üzerinden sağlayacağı mutabakatla ilerlemesini öngören Bahçeli, son kararın TBMM tarafından verileceğini ifade etti. MHP lideri, önerinin ilerleyen dönemde gündeme getirilebileceğini belirtti.

İşte il olmaya adaylar listesi! Akdeniz den 6, İç Anadolu dan 1 ilçe: Aynı isimden iki tane var 3

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP ilçe il
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