HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da akılalmaz kaza! 3 yaralı

Antalya'da park halindeyken harekete geçen sürücü kursuna ait otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sürücü kursuna ait otomobildeki eğitmen Azize Gündoğan, sürücü adayı Gülsüm Koçak ve diğer aracın sürücüsü Abdurrahman Beyaz yaralandı.

Antalya'da akılalmaz kaza! 3 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan ve sağ şeritten çıkışa hazırlanan sürücü adayı Gülsüm Koçak ile eğitmeni Azize Gündoğan'ın bulunduğu otomobil ile aynı yönde ilerleyen Abdurrahman Beyaz idaresindeki otomobil çarpıştı.

YARDIMA KOŞTULAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Bu sırada sürücü kursu eğitmenleri ve sürücü adayları, kazaya karışanlara yardıma koştu. Vatandaşlar, otomobillerde sıkışan 2 sürücü ile yolcunun başından ayrılmazken, Gülsüm Koçak'ın kanayan başına pansuman yaptı. Bir sürücü eğitmeni ise kazaya karışan aracın sürücüsü Azize Gündoğan'ın elini tutarak, teskin etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekibi, otomobillerde sıkışan Azize Gündoğan, Gülsüm Koçak ve Abdurrahman Beyaz'ı bulunduğu yerden çıkarttı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören İlknur Demir, "Sürücü kursuna ait araç park halinde bulunduğu yerden çıktığı esnada arkadan gelen diğer otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Biz de hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldiSağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti ve MHP milletvekilleriyle bir araya geldi
İstanbul polisinden "huzur" uygulamasıİstanbul polisinden "huzur" uygulaması

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

6 yaşındaki Zehra'nın cansız bedeni çuvalda bulunmuştu! Anne, baba, kardeş ve amca gözaltında

6 yaşındaki Zehra'nın cansız bedeni çuvalda bulunmuştu! Anne, baba, kardeş ve amca gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.