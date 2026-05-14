HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Olay, saat 20.15 sıralarında Kepez ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Küpeli (64) ile B.T arasında alacak verecek tartışması yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.T, bıçakla Sebahattin Küpeli'yi boyun ve sırt kısmından yaraladı.

Antalya da alacak verecek tartışması cinayetle bitti 1

ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Vatandaşların ihbarı üzerine verilen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küpeli, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya da alacak verecek tartışması cinayetle bitti 2

Kavga sırasında yaralanan şüpheli B.T. ise Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek sonrası rahatsızlanan 21 işçi hastanelik olduYemek sonrası rahatsızlanan 21 işçi hastanelik oldu
ABD'yi karıştıran iddia! CIA, DNI ofisine baskın mı düzenledi?ABD'yi karıştıran iddia! CIA, DNI ofisine baskın mı düzenledi?

Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış

Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.