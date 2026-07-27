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Antalya’da ani manevra kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Antalya’da ani manevra kazayı beraberinde getirdi: 3 yaralı

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki otomobil, istikamette sağ şeritte ilerleyen A.E.Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü A.E.Y., motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan A.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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