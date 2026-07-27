MacBook Neo 2 geliyor! İşte muhtemel özellikleri

İkinci nesil MacBook Neo’nun geliştirme aşamasında olduğu ve uygun fiyatlı yapısını korurken bazı iyileştirmeler sunacağı öne sürüldü.

Bloomberg’den Mark Gurman ve diğer kaynaklara göre Apple, cihazı A19 Pro çiple test ediyor. Şirketin, dizüstü bilgisayarı günlük görevler ve yapay zekâ özellikleri için daha uygun hâle getirmek amacıyla farklı bellek seçeneklerini de değerlendirdiği belirtiliyor.

A19 PRO İLE TEST EDİLİYOR

Mevcut MacBook Neo, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU’ya sahip A18 Pro çipi kullanıyor.

Yeni modelin A19 Pro çipe geçmesi bekleniyor. A19 Pro’nun yaklaşık yüzde 10-15 daha yüksek CPU performansı ve yüzde 40’a kadar daha yüksek GPU performansı sunacağı öne sürülüyor.

Bu performans artışının daha hızlı çoklu görev kullanımı, daha akıcı hafif yaratıcı çalışmalar ve genel olarak daha hızlı tepki veren bir kullanım deneyimi sağlayacağı belirtiliyor.

DİZÜSTÜ SÜRÜMÜ 5 ÇEKİRDEKLİ GPU İLE GELEBİLİR

MacBook Neo 2’de kullanılacak A19 Pro sürümünün, iPhone 17 Pro’da yer alması beklenen 6 çekirdekli GPU yerine 5 çekirdekli GPU’ya sahip olabileceği ileri sürüldü.

Bu değişikliğin dizüstü bilgisayarda performans ile batarya ömrü arasında denge kurmaya yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

RAM KAPASİTESİ 12 GB’A ÇIKABİLİR

Mevcut MacBook Neo modelinde 8 GB RAM bulunuyor.

Yeni modelin RAM kapasitesinin 12 GB’a yükseltilebileceğine ilişkin güçlü işaretler bulunuyor. Ek belleğin özellikle cihaz üzerinde çalışan Apple Intelligence özellikleri için faydalı olacağı ifade ediliyor.

TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Apple, MacBook Neo 2’nin tasarımında kapsamlı bir değişiklik planlamıyor.

Şirketin benzer şekilde kompakt ve hafif bir gövdeyi koruyacağı, cihazı güncel tutmak amacıyla renk seçeneklerini yenilemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevcut MacBook Neo; Silver, Blush, Citrus ve Indigo renk seçenekleriyle sunuluyor. İlerleyen dönemde daha fazla renk seçeneğinin eklenmesi bekleniyor.

2027’DE PİYASAYA ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

MacBook Neo 2’nin 2027’de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Modelin güçlü MacBook Pro cihazlarıyla rekabet etmek amacıyla geliştirilmediği; öğrenciler, günlük işlerini yapan profesyoneller ve gündelik kullanıcılar için konumlandırıldığı belirtiliyor. (Kaynak: Gizmochina)