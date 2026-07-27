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Mayısta Ebola salgını ilan edilmişti: Vaka sayısı 3 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti. Vaka sayısının yükseldiği bildirildi.

Mayısta Ebola salgını ilan edilmişti: Vaka sayısı 3 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısının 3 bin 75'e yükseldiği bildirildi.

15 MAYISTA SALGIN İLAN EDİLMİŞTİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi.

Mayısta Ebola salgını ilan edilmişti: Vaka sayısı 3 bini aştı 1

KDC Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1354’e çıktı.

Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin beş eyaletine yayılan salgında, şu ana kadar 556 kişi iyileşti.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın
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