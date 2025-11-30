HABER

Antalya’da düşen yıldırım 3 tekneyi küle çevirdi

Antalya Balıkçı Barınağı’nda şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne küle döndü.

Antalya'da düşen yıldırım 3 tekneyi küle çevirdi

Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı’nda dün gece 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sırasında barınakta bağlı bulunan teknelerden birisine yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle teknede yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler hemen bitişiğinde bulunan diğer balıkçı teknelerine sıçradı. Yangının 112 Aciml Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri karaya çekili bulunan diğer tekneler nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekerken yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 tekne kullanılamaz hale gelirken, yangını haber alarak gelen tekne sahipleri olayda ihmal olduğunu iddia ederek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

