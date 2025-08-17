HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! Cezaevinden çıktı, evde gizlice saklandı: Eski eşini ve erkek arkadaşı kanlar içinde kaldı

Antalya'da cezaevinden çıkan şahıs, evine girerek eski eşi ve erkek arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! Cezaevinden çıktı, evde gizlice saklandı: Eski eşini ve erkek arkadaşı kanlar içinde kaldı

Olay, saat 16.30 sırlarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaka dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında oturan Z.K. (36), erkek arkadaşı U.D. (44) ile birlikte eve geldi. Daireye giren Z.K. ve U.D., bir süredir cezaevinde olduğu öğrenilen Z.K.'nın eski eşi M.T. (46) ile karşılaştı.

Antalya da eski eş dehşet saçtı! Cezaevinden çıktı, evde gizlice saklandı: Eski eşini ve erkek arkadaşı kanlar içinde kaldı 1

ESKİ EŞİ VE ERKEK ARKADAŞI KANLAR İÇİNDE KALDI

3 kişi arasında bir anda kavga çıkarken, M.T. eline geçirdiği bıçakla Z.K.'yı karın bölgesinden, U.D.'yi ise kolundan yaraladı. M.T. olay yerinden kaçarken, sesler üzerine aşağıya inen apartman sakinleri kadın ve erkek arkadaşını kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, yaralı Z.K. ve U.D.'ye sağlık ekipleri gelene kadar pansuman yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Z.K., Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Antalya da eski eş dehşet saçtı! Cezaevinden çıktı, evde gizlice saklandı: Eski eşini ve erkek arkadaşı kanlar içinde kaldı 2

"ONLAR YOKKEN EVE GİRMİŞ"

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan apartman sakinlerinden Gözde Beylik, "Bağırışlara çıktık, ağabey 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Tampon yapıp, ambulansı çağırdık. Ambulans gelene kadar eşlik ettik. Kadın karnından, diğeri de kolunun altından yaralanmıştı. Çok kan kaybediyordu. Sadece adamın cezaevinde olduğunu, ölümle tehdit ettiğini söylediler. Onlar yokken eve girmiş, geldiklerinde de saldırmış üzerlerine" dedi.
Bülent Özkan ise, "Bağırış ve çığlık seslerini duyup binadan baktığımda 1 kişi aşağıya doğru kaçıyordu. Bir kişi de ‘Bıçaklandım' diye bağırıyordu. Sonradan olay yerine gidip ambulansı aradık. Sonradan bir tane de kadının yaralı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Antalya da eski eş dehşet saçtı! Cezaevinden çıktı, evde gizlice saklandı: Eski eşini ve erkek arkadaşı kanlar içinde kaldı 3

ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olayın yaşandığı daire içerisinde ve çevrede inceleme yaptı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de son orta hasarlı yüksek katlı binanın yıkımı yapıldıOsmaniye’de son orta hasarlı yüksek katlı binanın yıkımı yapıldı
Bingöl'de 4 kişide gıda zehirlenmesi şüphesiBingöl'de 4 kişide gıda zehirlenmesi şüphesi

Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Didier Drogba Okan Buruk'un favorisini aradı!

Putin ile Trump anlaştı: Top artık Zelenskiy'de!

Putin ile Trump anlaştı: Top artık Zelenskiy'de!

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Bosna Hersek'te 47 İsraillinin pasaportu yanlışlıkla çöpe atıldı

Bosna Hersek'te 47 İsraillinin pasaportu yanlışlıkla çöpe atıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.