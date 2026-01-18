HABER

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'nin artan askeri faaliyetleri sonrasında Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Güney Kore dev "Hyunmoo-5" balistik füzesini konuşlandırma kararı aldı. Füze 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyor ve toprağın altına nüfuz ederek yer altı sığınaklarını yok edebiliyor.

Yonhap'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan askeri yetkililer, Hyunmoo-5 karadan karaya balistik füzesine ilişkin açıklama yaptı.Yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev Hyunmoo-5 füzesinin konuşlandırılma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

8 TON SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYABİLİYOR

Hyunmoo-5 balistik füzesinin, toprağın derinliklerine nüfuz edebilecek ve yer altı sığınaklarını yok edebilecek yaklaşık 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtiliyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, 2025'te yaptığı açıklamada Güney Kore'nin nükleer silahları olmaması nedeniyle "terör dengesinin sağlanması için önemli miktarda Hyunmoo-5 füzelerine sahip olmaları gerektiğini" kaydetmişti.

Hyunmoo-5'in 2025'in sonunda konuşlandırılmaya başladığı ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 2030'da görev süresi dolmadan önce sürecin tamamlanacağı ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
