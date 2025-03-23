Antalya’da feci kaza! Olaydan çok bu görüntüler 'pes' dedirtti: Kazayı izlemek için birbirleriyle yarıştılar

Kaza, Manavgat köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa E. idaresindeki otomobile aynı istikamette gitmekte olan Nuri Ö.'nün kullandığı yolcu minibüsü arkadan çarptı.

AMBULANSLAR OLAY YERİNE ULAŞIRKEN GÜÇLÜK ÇEKTİ

Manavgat Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla İ. ile Alman uyruklu Lampe U. ve Katz I. yaralandı. Manavgat köprüsünün tek şeridinin araç trafiğine kapanması nedeniyle köprünün her iki tarafında uzun araç kuyruğu oluşurken ambulansla olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı.

Minibüsten indirilerek yol kenarında yatırılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞANANLARI İZLEYEN VATANDAŞ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer taraftan, kazanın ardından Manavgat Köprüsünün yan tarafında bulunan tarihi köprü üzerinde toplanarak yaşananları izleyen çok sayıda vatandaş ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

(İHA)