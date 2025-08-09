HABER

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da 29 yaşındaki H.T. ile 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik arasında telefonda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. H.T.'nin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Emir Batuhan Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Halil İ.A. yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Batuhan Çelik ve arkadaşı Halil İ.A., saat 00.30 sıralarında Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi üzerindeki ormanın girişinde oturup, birlikte alkol almaya başladı.

Bu sırada Emir Batuhan Çelik telefonda konuştuğu H.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra H.T., motosikletiyle olay yerine geldi. Emir Batuhan Çelik ve H.T. arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. H.T., yanında getirdiği tabancayla ateş açıp motosikletiyle kaçtı.

BAŞINA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşunların hedefi olan Emir Batuhan Çelik ve Halil İ.A. yaralandı. 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Başına 2 mermi isabet eden ve ameliyata alınan Emir Batuhan Çelik, sabaha karşı hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan Halil İ.A.'nın ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede de 7 kovan ve 3 fişek bulundu.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.T.'nin Muğla'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli, takip sonucu sabaha karşı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., ilk ifadesinde kuryelik yaptığını, Emir Batuhan Çelik ile Halil İ.A.'nın her gördükleri yerde kendisini tehdit ettiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Diğer yandan Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası Ali Çelik ile diğer yakınlarına teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında Emir Batuhan Çelik'in yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

(AA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

