HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da kaçak papağan ticaretine rekor ceza! Sadece satıcı değil, alıcı da cezadan nasibini aldı

Antalya’da kaçak papağan ticaretine rekor ceza! Sadece satıcı değil, alıcı da cezadan nasibini aldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da satışı özel izne bağlı 1’i dişi 2 Macaw papağanına polis tarafından el konuldu. Papağan satışı yaptığı belirlenen S.B.'ye kara avcılığı kanunu ve çevre kanununa muhalefetten toplam 617 bin 392 TL para cezası uygulandı. 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen K.G. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Antalya’da kaçak papağan ticaretine rekor ceza! Sadece satıcı değil, alıcı da cezadan nasibini aldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Tarım Orman Bakanlığı’na gelen ihbar ve Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün tespiti ile S.B.'nin (49), 50 bin TL karşılığında satışı özel izne bağlı Macaw papağanının ticaretini yaptığını belirledi.

617 BİN 932 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile HAYDİ ekipleri, S.B.'nin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki evine giderek arama yaptı. Aramada, satışı özel izne bağlı olan ancak satış belgeleri bulunmayan evdeki 1’i dişi, 2 Macaw papağanı bulunup, el konuldu. Papağanlar hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edilirken, S.B.'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten toplam 617 bin 392 TL para cezası uygulandı.

BELGESIZ-MACAW-PAPAGANI-SATISINA-617-BIN_592639_175360

1 YAVRU PAPAĞANI 50 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Aynı zamanda 1 yavru papağanı 50 bin liraya satın aldığı belirlenen K.G. hakkında da soruşturma başlatıldı.

(DHA)

uzman çavuşu gasp ettiler! uzman çavuşu gasp ettiler!
Depoyu ısıtmak isterken aracını yaktıDepoyu ısıtmak isterken aracını yaktı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Papağan kaçak para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

Bu yazıyı çözene 1 milyon dolar ödül verilecek! Yapay zeka bile çare olmadı: Geçmişten bugüne bir mesaj

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

İnan Kıraç'a verilen rapor sonrası geçici vasi atandı! Banka hesapları ve şirket hisseleri detayı...

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Yok artık Ronaldo! Dev kulübü satın alıyor

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.