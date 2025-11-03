HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da korku dolu anlar! 15 katlı binada yangın çıktı

Antalya'da 15 katlı binada yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da korku dolu anlar! 15 katlı binada yangın çıktı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlama sesinin ardından evden alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen Ahmet Gülnaz'ın kız kardeşi ise gözyaşı döktü.

Öte yandan, dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama nedeniyle etrafa saçılan parçalar olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 'pos tefeciliği' soruşturması! Tutuklandılarİstanbul'da 'pos tefeciliği' soruşturması! Tutuklandılar
Amasya'da soğan deposunda yangınAmasya'da soğan deposunda yangın

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Mansur Yavaş devrede... "CHP'ye geçsem tepki çeker miyim?"

Mansur Yavaş devrede... "CHP'ye geçsem tepki çeker miyim?"

Tarihi derbi galibiyeti sonrası F.Bahçe'den gece yarısı G.Saray açıklaması!

Tarihi derbi galibiyeti sonrası F.Bahçe'den gece yarısı G.Saray açıklaması!

Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."

Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.