Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Partiye katılan ünlü isimleri açıkladı, eskort iddiasında bulundu

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu gündemdeki yerini koruyor. Operasyonun kilit isimlerinden biri olan Kasım Garipoğlu'nun İstanbul Boğazı'ndaki yalısında seks ve uyuşturucu partileri düzenlendiği iddiasından sonra Garipoğlu'nun şoförü tutuklanmıştı. Ahmet Akçay ifadesinde; Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin'in partiye katıldığını öne sürdü. Eskort ve para transferi iddialarında da bulunan Akçay, parti olduğu zaman yalıya çıkmalarının yasak olduğunu belirtti.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kısa sürede büyüdü ve Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

YALIDAKİ ARAMADA SAHTE DOLARLAR BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun İstanbul Boğazı'ndaki yalısında arama yapılmıştı. Yalıda yapılan aramda sahte dolarlar ve uyuşturucu madde düzeneklerinin bulunması soruşturmanın dikkat çeken olaylarından biri olmuştu.

FİRARİ KASIM GARİPOĞLU'NUN ŞOFÖRÜ TUTUKLANMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay tutuklanmıştı. ATV'den Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı.

PARTİYE KATILDIĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER: "ŞEYMA SUBAŞI, DERİN TALU, ŞEVVAL ŞAHİN"

Akçay ifadesinde; Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in partiye katılan bazı isimlerden olduğunu iddia etti. Partiler için önceden isim listesi belirlendiğini aktaran Akçay, bazen son an yönlendirmleriyle de yalıya gelenlerin olduğunu belirtti. Akçay ayrıca bu organizasyonlarda aynı barmen ve garson ekibinin görev yaptığını, bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığını söyledi.

ESKORT İDDİASI

Akçay, partilere eskortların da çağrıldığını bu kişilere de Kasım Garipoğlu’nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin TL’ye kadar ödemeler yapıldığını ifade etti. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini de belirtti.

"YALIYA ÇIKMAMIZ YASAKTI"

Partiler sırasında yalının üst katına çıkmalarının yasak olduğunu vurgulayan Akçay, yalnızca girişte karşılama ve organizasyonun teknik yönleriyle ilgilendiklerini belirtti. Partiler devam ederken Garipoğlu’nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda sızıp kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini söyledi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Akçay, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Akçay, bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade etti.

