İstanbul Boğazı'ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye'de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı

Kasım Garipoğlu son günlerde Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında Garipoğlu'nun yalısına baskın düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve mal varlığına el konmuştu. Garipoğlu'nun yakalanıp yakalanmayacağı merakla beklenirken ilginç bir iddia gündeme geldi.

YALISINDA BULUNANLAR ŞOK YARATTI

Kasım Garipoğlu'nun İstanbul Boğazı'ndaki yalısına düzenlenen baskında sahte dolarlar ve uyuşturucu düzenekleri bulunması ses getirmişti. Bu evde ünlülerin özel davetle katıldığı, uyuşturucu temini ve grup seks içeren partiler düzenlendiği iddiası da gündemdeki yerini koruyor.

"KASIM GARİPOĞLU" OLMAYABİLİR

Yurt dışında olduğu için yakalanamayan Kasım Garipoğlu'nun başka bir isimle Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıdığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre; Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusunda bulunanların farklı isim almalarına izin tanıyor. Kasım Garipoğlu, Kevin Graham adıyla Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyor.

Kasım Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu da oğlu Kasım gibi ikinci vatan olarak bir ada devletini seçmiş. O da Papua Yeni Ginesi’ne yakın olan ve Amerikan televizyonlarında yayımlanan “Survivor” yarışmasının 9 bölümünün çekildiği Vanuatu vatandaşlığına geçmiş.

Eski çalışanlarının iddialarına göre Kasım Garipoğlu, Dominik Cumhuriyeti pasaportunu 3 Nisan 2019’da edinmiş.

MAL VARLIĞINA EL KONDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konulmuştu. Bu süreçte, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı.

AA'nın aktardığına göre; Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.