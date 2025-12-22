HABER

İstanbul Boğazı'ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye'de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı

Ünlülerin çeşitli skandallarla anıldığı uyuşturucu operasyonunun kilit isimlerinden Kasım Garipoğlu hakkında çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu, İstanbul Boğazı'ndaki yalısında seks ve uyuşturucu partileri düzenlendiği iddiasıyla gündeme gelmiş, hakkında yakalama emri çıkarılmıştı. Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti pasaportu akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Hazar Gönüllü

Kasım Garipoğlu son günlerde Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında Garipoğlu'nun yalısına baskın düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve mal varlığına el konmuştu. Garipoğlu'nun yakalanıp yakalanmayacağı merakla beklenirken ilginç bir iddia gündeme geldi.

YALISINDA BULUNANLAR ŞOK YARATTI

Kasım Garipoğlu'nun İstanbul Boğazı'ndaki yalısına düzenlenen baskında sahte dolarlar ve uyuşturucu düzenekleri bulunması ses getirmişti. Bu evde ünlülerin özel davetle katıldığı, uyuşturucu temini ve grup seks içeren partiler düzenlendiği iddiası da gündemdeki yerini koruyor.

"KASIM GARİPOĞLU" OLMAYABİLİR

Yurt dışında olduğu için yakalanamayan Kasım Garipoğlu'nun başka bir isimle Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıdığı ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı 1

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre; Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusunda bulunanların farklı isim almalarına izin tanıyor. Kasım Garipoğlu, Kevin Graham adıyla Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyor.

İstanbul Boğazı ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı 2

Kasım Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu da oğlu Kasım gibi ikinci vatan olarak bir ada devletini seçmiş. O da Papua Yeni Ginesi’ne yakın olan ve Amerikan televizyonlarında yayımlanan “Survivor” yarışmasının 9 bölümünün çekildiği Vanuatu vatandaşlığına geçmiş.

İstanbul Boğazı ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı 3

Eski çalışanlarının iddialarına göre Kasım Garipoğlu, Dominik Cumhuriyeti pasaportunu 3 Nisan 2019’da edinmiş.

İstanbul Boğazı ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı 4

MAL VARLIĞINA EL KONDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konulmuştu. Bu süreçte, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı.

İstanbul Boğazı ndaki yalısı günah yuvası! Türkiye de bulunamayan Kasım Garipoğlu, Dominikli Kevin Graham çıktı 5

AA'nın aktardığına göre; Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti İstanbul Boğazı pasaport Cem Garipoğlu yalı
dolar in diğer parçası nerde onu bulmalilar msj dir
BU ÜLKEDE NASIL Kİ 2 .EŞ İLE RESMİ NİKAH KIYILAMIYOR TEK EŞE İZİN VERİLİYOR İSE BU ÜLKEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARINDA BAŞKA BİR ÜLKEDE VATANDAŞ OLMASINA İZİN VERİLMEMELİ.TEK VATANDAŞLIĞI OLAN KİŞİ ÜLKE İÇİNDE DAHA DİKKATLİ DAVRANIR EYLEM VE SÖYLEMLERİNDE,ANCAK 2.BİR VATANDAŞLIĞI VE VATANI OLAN İLE TEK VATANDAŞI OLDUĞUM ÜLKE İÇİN HİSSETTİKLERİM AYNI OLABİLİR Mİ?
soyadı oğlu 10adım uzaklaş.
