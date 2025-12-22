Saymaz'dan, Murat Övüç'ün tutuklanmasına tepki: "Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında; sosyal medyada yaptığı başörtülü bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanırken, gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında bu konuyu ele aldı.

"SİLİVRİ'YE BİR ÜNLÜ MAHKUMUN DAHA GELMESİ BEKLENİYOR"

Silivri F Tipi Cezaevi'nde hazırlık olduğunu aktaran Saymaz, "Bir ‘ünlü’ mahkumun daha gelmesi bekleniyor. Hayır, CHP’li belediye başkanlarından söz etmiyorum. Ne ödünsüz bir gazeteci, ne şöhretli bir ülkücü kabadayı, ne alengirli ilişkilerin göbeğindeki bir casus, ne de yasal bahis kuponuyla yakalanan bir futbolcu... Silivri, kadın kılığında sahneye çıkan şarkıcı Murat Övüç’ü bekliyor" dedi.

Övüç'ten "Kadın matinelerinin yıldızı" diyerek bahseden Saymaz, "Sesi ne berbatsa, tarzı bir o kadar eğlenceli. Bu yüzden, kadın kılığında çıktığı matinelerin yıldızı oluverdi. Türkiye’nin hemen her şehrinde ve ilçesinde verdiği konserlerin biletleri günler öncesinden tükeniyor" ifadelerini kullandı.

"SEKİZ SANİYELİK VİDEOYU BİR HAFTA GEÇ FARK ETTİLER"

Saymaz yazısının devamında ise şunları söyledi:



"Övüç, 24 Kasım 2024’te havalimanında uçak beklerken, başına başörtüsü geçirip video çekti. Instagram’da paylaştığı videosunda, “Aa, kız ne mi yapsam yakışır kız. Bak. Buyur” diyor. İslamcı basın sekiz saniyelik videoyu bir hafta geç fark etti. Övüç’ün başörtüsüyle alay ettiğini ileri sürdüler.

Gerçekte eşcinsel bir şarkıcının başörtüsü takmasına bozulmuşlardı. Övüç, 4 Ocak 2025’te halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Ertesi gün tutuklanması istemiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Övüç, “Sadece boyun şalıydı. Başıma taktım” dedi.

Haftada bir gün imza şartıyla bırakıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten dava açıldı. İddianamede Övüç’ün “Paylaşım ile söz ve beyanlarının halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu” iddia edildi.

"HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ"

Davayla kalsa yine iyi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Övüç’ün birkaç milyon takipçisi bulunan hesabına erişim engeli getirildi. Övüç, baktı ki tutuklanacak, smokinle sahneye almaya başladı.

"HEPSİ İKİ YIL ÖNCESİNE AİTTİR"

Fakat bu kez iki yıl önce çektiği, başörtülü bir başka videosunu bulup sosyal medyada dolaşıma soktular. Övüç, videoda hiçbir şey söylemiyor, elindeki pırlanta yüzüğünü gösteriyor. Fonda arabesk şarkı çalışıyor. Övüç, gece yarısı evinden gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İfadesinde “Bu videolarımın hepsi iki yıl öncesine aittir. Mizah amaçlı çekerim. Hava soğuktu. Uçaktayken başıma aldım. Konuşmam dahi yoktur” dedi. Hakimlik Övüç’ün tutuklanmasına karar verdi.

"TARHİTE İLK KEZ BİR ERKEK MİZAH İÇİN BAŞÖRTÜSÜ TAKTI DİYE İÇERİ ATILIYOR"

Tarihte ilk kez bir erkek, mizah için başörtüsü taktı diye içeriye atılıyor. Övünç, eşcinsel değil de, heteroseksüel bir erkek olsaydı bu bir şaka kabul edilir, gülünüp geçilirdi. Ancak İslamcı basının gözünde Övüç, ‘Lut kavminden’ olduğu için cezalandırılıyor. Övüç’ün dini değer ve sembollere yönelik hiçbir eylemi yokken (Zaten paylaştığı videolardan dindar olduğu anlaşılıyor) İslam’a saldırmakla suçlanıyor.

"SUÇ OLARAK TANIMLANMIŞ BİR EYLEM DEĞİL"

İslamcı basın, tarikat ve cemaatler, din adamları, siyasi partiler Övüç’ü eleştirebilir. Ancak mahkemeler dini gerekçelerle karar veremez. Eşcinsel bir erkeğin başörtüsü takması Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış bir eylem değildir.

"SİLİVRİ'DE ZENNELER KOĞUŞU MU AÇACAKSINIZ?"

Bülent Ersoy’a 1981’de yasalarda yazılı olmadığı halde kadın kılığında sahneye çıkma yasağı uygulamak neyse bugün Övüç’e başörtüsü takma cezası vermek odur. Övüç’ü içeride tutarsanız, Anadolu’nun göçebe geleneğinde var olan, düğün ve şenliklerde kadın kılığında oynayan erkeklere ne yapacaksınız? Silivri’de zenneler koğuşu mu açacaksınız?"