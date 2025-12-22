HABER

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında başlayan ve ardından fuhşa teşvik suçlamasıyla devam eden operasyonlarda yeni bir detaya ulaşıldı. Gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında yer alan Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in sosyal medyada sergiledikleri şatafatlı hayat akıllarda birçok soru işareti bıraktı. İki ismin de özel jetler, helikopterler ve lüks otellerde fotoğrafları ortaya çıktı.

Mynet Özel Haber
Ufuk Dağ

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Bu isimlerden, Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol, Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü tutuklandı. Şüpheliler Yiğit Macit ve Mehmet Ali Gül, "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlamalarıyla hakimliğe sevk edilmişti.

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 1

LÜKS HAYATLARINI ÇEKİNMEDEN PAYLAŞTILAR

Kim oldukları araştırılan Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit'in lüks yaşamları dikkat çekti. Sosyal medyada gösterişli hayatlarını paylaşmaktan çekinmeyen şüpheliler özel jetlerde, helikopterle, yatlarla, lüks otellerde fotoğrafları çıktı.

Soruşturma derinleşerek devam ederken reklam, PR, halkla ilişkiler işi yapan Mehmet Ali Gül'ün gelirini nereden ve nasıl sağladığı da merak konusu oldu.

Mehmet Ali Gül'ün lüks yaşamından bazı fotoğraflar şu şekilde;

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 2

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 3

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 4

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 5

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 6

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 7

Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim de Yiğit Macit. Macit de Gül gibi uyuşturucu kapsamında gözaltına alınıp, Gül ile aynı suçlamalardan tutuklandı.

Macit'in de paylaşımları şu şekilde;

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 8

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 9

Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit in lüks yaşamı! Özel jet, helikopter, yat ve daha fazlası 10

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerin 7'sinden 6'sı tutuklanmıştı.

