Lüks yalıdan sahte dolarlar fışkırdı! Kasım Garipoğlu'nun "VIP uyuşturucu partisi" iddialarıyla gündeme gelen evinde şok görüntüler

Uyuşturucu ekipmanları, yüklü miktarda sahte dolarlar... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ikinci dalganın kilit isimlerinden Kasım Garipoğlu'nun yalısından çıkanlar ağızları açık bıraktı! İşte Mynet'in ulaştığı görüntülerle Türkiye'nin konuştuğu operasyona damga vuracak detaylar...

Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

MYNET - ÖZEL Şarkıcıların, sanatçıların gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun ikinci dalgasında sıcak gelişmeler sürüyor. Operasyon kapsamında, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Garipoğlu'nun yalısında bulunanlar uyuşturucu partileri iddialarını pekiştirecek cinsten!

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Medya camiasından isimler, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı. Ayrıca Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Şevval Şahin'in sevgilisi, iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

BOĞAZ'DAKİ YALIDA UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'in İstanbul Boğazı hattındaki bir yalıda uyuşturucu partisi düzenlediği belirlendi. Söz konusu partiler hakkındaki iddialar da geniş yankı uyandırdı.

Lüks yalıdan sahte dolarlar fışkırdı! Kasım Garipoğlu nun "VIP uyuşturucu partisi" iddialarıyla gündeme gelen evinde şok görüntüler 1

UYUŞTURUCU DÜZENEKLERİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak Kasım Garipoğlu'nun yalısından çıkanlar dikkatleri çekti. Mynet'in ulaştığı görsellerde Garipoğlu'nun lüks yalısında birçok uyuşturucu ekipmanı bulunduğu açıkça görülüyor.

Lüks yalıdan sahte dolarlar fışkırdı! Kasım Garipoğlu nun "VIP uyuşturucu partisi" iddialarıyla gündeme gelen evinde şok görüntüler 2

SAHTE DOLARLAR NEYİN NESİ!

Yalıda sadece uyuşturucu ekipmanları değil, yüklü miktarda sahte dolar da bulunması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Lüks yalıdan sahte dolarlar fışkırdı! Kasım Garipoğlu nun "VIP uyuşturucu partisi" iddialarıyla gündeme gelen evinde şok görüntüler 3

