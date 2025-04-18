HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'da kum zambakları koruma altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahillerde, denize yakın kumluk alanlarda yetişen ve endemik tür olan kum zambakları koruma altına alındı.

Antalya'da kum zambakları koruma altına alındı

İlçe Belediyesi, sahillerde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambaklarını korumak için çalışma yaptı.

Belediye ekipleri, sahilde tespit ettikleri kum zambaklarının etrafını demir kafeslerle çevirerek, bitkinin zarar görmemesi için önlem aldı. Ayrıca, vatandaşların bu bitkiler hakkında bilgi edinmesi ve zarar vermemesi için alana bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, doğaya sahip çıkmayı önemli bir görev olarak gördüklerini, kum zambaklarının sahillerin doğal ve kültürel miraslarından olduğunu kaydetti.

Bilinçsizce yapılan müdahalelerin söz konusu bitkinin yok olmasına neden olabildiğini belirten Yılmaz, "Belediye olarak hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım." dedi.

Yılmaz, kum zambaklarının koparılmasının ilgili kanun kapsamında yasak olduğunu, bu suçu işleyenlere yüklü miktarda idari para cezası uygulanabildiğini dile getirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandıAksaray'da hayvan hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 şüpheli yakalandıYozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı!

Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı!

Bungalovda gizli kamera skandalı! Yeni uygulama devreye kondu

Bungalovda gizli kamera skandalı! Yeni uygulama devreye kondu

Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı: "Sevişme sanmış onu"

Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı: "Sevişme sanmış onu"

Tahliye edildi! İmamoğlu'yla aynı soruşturmada tutuklanmıştı

Tahliye edildi! İmamoğlu'yla aynı soruşturmada tutuklanmıştı

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

103 çocuğa cinsel istismardan kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı

103 çocuğa cinsel istismardan kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.