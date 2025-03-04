Antalya’da motosiklet sürücülerine ceza yağdı! 3.400 araç denetlendi, 460 sürücüye ceza kesildi, 185 motosiklet trafikten men edildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce motosiklet sürücülerine yönelik şok denetimler gerçekleştirildi. Dron destekli, asayiş ve KOM ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde toplam 3 bin 400 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 20 KİŞİ YAKALANDI

Denetimler kapsamında kask kullanmayan 240, tescil plakası bulunmayan 25, sürücü belgesiz 55, alkollü araç kullanan 20, muayenesiz araç kullanan 55, sigortasız araç kullanan 30 ve hız kurallarına uymayan 35 sürücü olmak üzere toplam 460 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 185 araç trafikten men edilirken, haklarında arama kaydı bulunan 36 kişi ve 25 araç yakalandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını ve kaza sonrası can kayıplarını en aza indirmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(İHA)