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  4. Antalya'da motosiklet uygulamasında bin 135 kişi sorgulandı! 130 araca idari para cezası uygunlandı

Antalya'da motosiklet uygulamasında bin 135 kişi sorgulandı! 130 araca idari para cezası uygunlandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 13:08
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Antalya'da motosiklet hırsızlıklarını önlemek ve suç oranlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 135 kişi sorgulanırken, 5 çalıntı motosiklete el konuldu. Kurallara uymayan 2 motosiklet trafikten men edilirken, 103 araca idari para cezası uygulandı.

Antalya'da motosiklet uygulamasında bin 135 kişi sorgulandı! 130 araca idari para cezası uygunlandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçların önlenmesine yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 86 ekip ve 159 personelin katılımıyla il genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 37 farklı noktada uygulama yapıldı. Çalışmalarda bin 135 kişi sorgulanırken, 802 motosiklet ve 241 araç kontrol edildi. Ayrıca, 27 iş yeri denetlendi.

ÇALINTI VEYA HACİZLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 MOTOSİKLETE EL KONULDU

Denetimlerde, 1 aranan şahıs yakalanırken, çalıntı veya hacizli olduğu tespit edilen 5 motosiklete el konuldu. Kurallara uymayan 2 motosiklet trafikten men edilirken, toplamda 103 araca idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Haciz motor
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