Antalya’da orman yangını büyüyor: 2 otel tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın, Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

YANGIN SERALARA YAKLAŞTI

Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

(DHA)

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

