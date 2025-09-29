HABER

Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 2 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmada, suç örgütü talimatıyla silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Ç, H.Ö, A.K, A.F.S, F.A, Y.Ö. ile T.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla Antalya ve İstanbul'da yakalandı.

Ayrıca İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kurşunlama olayını da S.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Aramalarda, şüphelilerin her iki olayda da kullandıkları tespit edilen 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, T.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı, H.Ö, A.F.S. ile F.A. serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

